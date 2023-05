Mouse verticale ADDIO mal di polso: 22€ con promo Amazon

Se da tempo stai avvertendo un po’ di fastidio al polso dopo che passi la giornata al computer ho una brutta notizia per te: devi cambiare assolutamente il tuo mouse. Per fortuna ho anche una soluzione ed è questo modello di Anker che non potrai non amare: verticale, wireless ed ergonomico.

Grazie al ribasso del 14% te lo porti a casa con spesa minima. Non perdere un secondo in più e collegati su Amazon dove puoi acquistarlo con soli 22,34€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse verticale: comodo e indispensabile

So bene cosa significa avvertire quel fastidio al polso a fine serata. Magari non ti è venuto in mente, ma se passi tante ore davanti al computer ti confermo che è il mouse a darti fastidio. Devi sapere che i più comuni modelli sul mercato, quelli piatti per capirci, in realtà non rispettano la posizione corretta dell’articolazione e tac: te la stancano e a lungo andare la rovinano persino.

Con questo modello verticale di Anker, tuttavia, risolvi il problema. Devi prenderci un attimo la mano ma stai sicuro che dopo un paio di giorni capisci di non poterne fare a meno.

Comodissimo perché rispetta in tutto e per tutto mano, polso e braccio è anche un passo in avanti. Senza fili lo sfrutti in piena libertà e senza costrizioni.

Con DPI regolabili su 3 livelli differenti e due tasti aggiuntivi hai tutto quello che ti serve a portata di dita. In più la batteria è longeva grazie a due semplici batterie che inserisci al suo interno.

Non perdere la tua occasione e collegati su Amazon dove la soluzione dei tuoi fastidi ti aspetta. Acquista immediatamente questo mouse verticale firmato Trust e non ne fare più a meno. Aggiungilo al carrello per soli 22,43€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.