MOUSE VERTICALE: ecco il prezzo stracciato di Amazon

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo della componentistica informatica è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo il processore e la scheda video è senz’ombra di dubbio il mouse, che in sinergia con la tastiera deve garantire delle prestazioni eccezionali per ogni ambito, dal lavoro fino ad arrivare al gaming, in cui avere una buona reattività è fondamentale per portare la vittoria a casa. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il mouse verticale Uineer in offerta al sensazionale prezzo di soli 21 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 5 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 16 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino.

Mouse verticale Uineer: perfetto per ogni uso

Tra i punti di forza alla base di questo splendido mouse troviamo sicuramente la connessione wireless con frequenza a 2.4 GHz, che permette di collegarsi in maniera immediata al tuo PC, senza doverti trovare a combattere costantemente con gli ingombranti cavi che regnavano nelle scrivanie dei primi anni 2000. La connessione wireless poi è ultra stabile, e permette un collegamento veloce e sicuro fino a una distanza massima di 10 metri, ben più che sufficienti per il tuo studio casalingo.

Hai a disposizione ben tre impostazioni DPI regolabili, partendo rispettivamente da 800, passando per 1200, fino ad arrivare ai 1600, adattandosi alla perfezione alle tue esigenze personali del momento, in base ovviamente alla tipologia di attività che devi svolgere, dal lavoro al puro svago personale nel gaming.

Oltre a questo sono presenti dei comodissimi pulsanti di scelta rapida, che possono essere programmati a tua completa discrezione in base alle funzionalità di cui hai maggiormente bisogno nell’utilizzo quotidiano. Il design verticale ed ergonomico è sicuramente il punto di svolta alla base di questo fenomenale mouse, che permette di ridurre significativamente la pressione esercitata dai tradizionali mouse su polso e braccio.

In definitiva a poco più di 10 euro hai la possibilità di portarti a casa un mouse dalle prestazioni eccezionali, che potrai usare senza problemi per ogni contesto possibile, dal lavoro al gaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo mouse verticale Uineer in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.