Mouse VERTICALE ergonomico ProtoArc al prezzo minimo storico su Amazon

Rivoluziona il tuo modo di lavorare al PC con il ProtoArc EM11 NL, il mouse verticale ergonomico che unisce comfort, precisione e versatilità. Ora è disponibile su Amazon al prezzo minimo storico di soli 32 euro, grazie ad uno sconto del 18%. Non fartelo scappare!

Un design pensato per il tuo benessere

Se trascorri lunghe ore al computer, sai quanto può essere faticoso per il polso e l’avambraccio. Il ProtoArc EM11 NL è progettato per mani di piccole e medie dimensioni, con un design verticale ergonomico che riduce la tensione muscolare e favorisce una postura naturale. Le sue dimensioni compatte e il supporto per il polso allungato sono studiati per offrirti il massimo del comfort, prevenendo i fastidi legati a movimenti ripetitivi.

Uno dei punti di forza del ProtoArc EM11 NL è la sua tripla connettività. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 e alla connessione USB a 2,4 GHz, puoi collegarlo contemporaneamente a tre dispositivi diversi. Passare da un PC a un tablet o a un Mac è semplicissimo: basta premere un pulsante dedicato. Inoltre, è compatibile con Windows 8/10, macOS 10.12 o successivi e Android 4.3 o superiore, garantendo una flessibilità che si adatta a ogni esigenza.

Prestazioni di lunga durata e massima precisione

Con una batteria agli ioni di litio da 500 mAh, il ProtoArc EM11 NL assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni. La modalità sleep automatica entra in funzione dopo 30 minuti di inattività, ottimizzando i consumi energetici. E quando è il momento di ricaricare, un indicatore LED ti avvisa in anticipo, eliminando ogni preoccupazione.

Per chi cerca il massimo controllo, il mouse offre tre livelli DPI regolabili (1000/1600/2400), perfetti per adattarsi a ogni tipo di attività, dalla navigazione al lavoro di precisione. Inoltre, i clic silenziosi dei pulsanti principali sono ideali per chi lavora in ambienti condivisi, garantendo un’esperienza d’uso discreta e professionale.

Il ProtoArc EM11 NL è attualmente disponibile su Amazon al prezzo minimo storico di soli 32,99 euro, grazie ad uno sconto del 18%. Un piccolo investimento che può fare una grande differenza per il tuo comfort e la tua produttività. È ora di migliorare il tuo modo di lavorare al computer!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.