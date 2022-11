MOUSE VERTICALE Logitech a METÀ PREZZO su Amazon (-48%)

Muovere il mouse per ore e ore non è mai stato così semplice. Regalati un’esperienza d’ufficio completamente nuova con Mx Vertical, il mouse verticale di Logitech, oggi in super offerta su Amazon a soli 59,99€ anziché 114,99€. La promozione è legata al Black Friday, si tratta quindi di un prezzo irripetibile e valido fino a quando le scorte disponibili termineranno. Il nostro consiglio, ti parliamo per esperienza, è di correre a mettere in carrello il rivoluzionario mouse della serie Mx di Logitech ora, prima che l’offerta si esaurisca nel corso delle prossime ore.

Mx Vertical, il mouse verticale di Logitech

Mx Vertical è un mouse dal design completamente diverso rispetto ai mouse tradizionali. Alla base dell’invenzione dell’Mx Vertical c’è un approfondito studio scientifico, secondo cui gli utilizzatori del mouse verticale di Logitech beneficeranno di una migliore postura e di una ridotta pressione sul polso. In più, le persone che già usano Mx Vertical hanno notato una sensibile riduzione della tensione muscolare. Insomma, consideralo un mouse capace di assicurarti un benessere fisico invidiabile se hai l’abitudine di stare davanti al computer per molte ore al giorno.

Al di là del design ergonomico avanzato, Mx Vertical eredita le stesse performance che negli ultimi anni hanno reso così popolare la serie Mx di Logitech. Uno dei principali punti di forza del mouse wireless è il tracciamento fino a 4000 DPI grazie al sensore avanzato ad alta precisione, che ti consente di ridurre in maniera drastica il movimento della mano. Non manca nemmeno la ricarica rapida: se lo tieni in carica soltanto un minuto, ottieni un’autonomia fino a un massimo di tre ore di utilizzo. Una ricarica completa invece è sufficiente per 4 mesi.

l'Mx Vertical dell'azienda Logitech

