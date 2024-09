Mouse wireless ed ergonomico Logitech a prezzo mini: solo per oggi su Amazon

Per avere una postazione di lavoro super efficiente ovunque tu sia, approfitta subito della promozione bomba sul Mouse Wireless Logitech MX Master 3S! Oggi questo gadget tech di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione speciale al volo, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mouse Wireless Logitech MX Master 3S: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Mouse Wireless Logitech MX Master 3S è un gadget tech all’avanguardia perfetto per ottimizzare la tua postazione di lavoro ovunque tu sia.

Innanzitutto si contraddistingue dagli altri modelli perché vanta un tracciamento su ogni superficie a 8K DPI: questo vuol dire che puoi sfruttarlo ovunque, anche sul vetro, grazie al suo sensore precisissimo e alla sensibilità personalizzabile in base alle tue esigenze.

Tra l’altro una delle sue caratteristiche di spicco è lo Scorrimento Magspeed che risulta essere il 90% più veloce e l’87% più preciso di quello dei mouse a cui sei abituato. Allo stesso tempo, grazie al Quiet Clicks, ha il 90% di rumore di click in meno quindi potrai lavorare in un ambiente super silenzioso ovunque tu sia.

La modalità di utilizzo, inoltre, è davvero comoda in quanto è dotato di un design ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. In questo modo potrai lavorare o giocare per ore e ore senza il minimo fastidio alla mano.

Oggi il Mouse Wireless Logitech MX Master 3S è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 6%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione speciale al volo, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.