Mouse wireless ergonomico per PC, portatili e Mac a PREZZO SHOCK

Avere un mouse semi-professionale per chi ne fa un uso intenso per lavoro o gioco è molto importante. Questo non solo perché garantisce una maggiore durevolezza nel tempo del prodotto, ma anche perché ti permette di usarlo con una certa scioltezza e comodità. Se vai su Amazon, in questo momento puoi prendere un mouse wireless Trust Yvi+ con ricevitore USB riponibile a un cifra ridicola, considerando la qualità, ovverosia 6€ circa. Cioè il 56% in meno del suo prezzo di listino.

Mouse wireless Trust Yvi+, super prezzone Amazon

Questo mouse è un prodotto decisamente solido e compatto realizzato all’83% con materiali riciclati. Dando un’occhiata al design, ti accorgi che oltre a essere un dispositivo bello esteticamente, Yvi+ è fatto per durare nel tempo e offrire un’impugnatura maneggevole. Grazie al bilanciamento perfetto, proporzioni studiate nei dettagli, questo mouse impeccabile dà la sensazione di essere personalizzato in base alle vostre esigenze. Non penseresti mai che un oggetto simile puoi pagarlo così poco.

Piccolo e compatto, funziona senza fili, e puoi portarlo sempre in borsa e collegarlo al PC – fisso o portatile – solo all’occorrenza. Comodo da impugnare, grazie alle sue forme ergonomiche e testurizzate antiscivolo, ha tutto quello che ti serve: sei pulsanti, di cui due laterali che permettono di controllare avanti e indietro per una maggiore efficienza, e il tasto per regolare i DPI e la rotellina per lo scorrimento rapido.

L’impostazione della sensibilità con i tasti è intuitiva e veloce, e ti basta collegarlo e sei subito in azione. Questo mouse, infine, utilizza un chip avanzato di risparmio energetico per darvi una prestazione più duratura e una batteria durevole. Auto-sleep è un vantaggio di risparmio energetico, e il mouse può essere svegliato con un clic di un pulsante.

Perché non approfittare di questa grande occasione per farti un nuovo mouse completamente nuovo a un prezzo assurdo? Affrettati e prendilo su Amazon dove lo porti a casa a 6€ circa con spedizioni gratuite. Un prodotto completo, a costo bassissimo.

