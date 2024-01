Mouse wireless Lenovo a 9€, lo stanno comprando tutti: possibile errore di prezzo su Amazon

Il mouse wireless compatto Lenovo 300 in elegante colorazione Frost Blue è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo ergonomico, affidabile e dal design accattivante. Progettato per offrire comfort e prestazioni ottimali, questo mouse è pensato per soddisfare le esigenze di chiunque, dal professionista impegnato al casual user, senza per questo costare una fortuna. Tra l’altro ora è anche in super sconto su Amazon, dove puoi accaparrartelo a soli 9€ incluse le spedizioni via Prime.

Mouse wireless compatto Lenovo 300, piccolo e funzionale

Il design compatto e leggero del mouse Lenovo 300 lo rende perfetto da portare in giro, ideale per chi lavora in mobilità o per chi desidera un dispositivo discreto sulla scrivania. La colorazione Frost Blue aggiunge un tocco di eleganza e stile, distinguendo questo mouse dalla massa.

La connessione wireless affidabile a 2,4 GHz consente una libertà di movimento senza vincoli, eliminando il fastidio dei cavi. Basta collegare il ricevitore USB incluso al computer e il mouse è pronto all’uso. Inoltre, la tecnologia plug-and-play semplifica l’installazione, rendendo il mouse immediatamente operativo senza la necessità di driver aggiuntivi.

La forma ergonomica del Lenovo 300 è studiata per adattarsi comodamente alla mano, riducendo l’affaticamento durante sessioni di utilizzo prolungate. I pulsanti sono posizionati in modo intuitivo per garantire un facile accesso, mentre la rotella di scorrimento consente di navigare agevolmente attraverso documenti e pagine web.

Con una risoluzione regolabile fino a 1000 DPI, il Lenovo 300 offre una precisione sufficiente per una varietà di compiti, dalla navigazione quotidiana alla grafica più dettagliata. Il consumo energetico ottimizzato garantisce una lunga durata della batteria, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Non esitare, dunque, vai su Amazon dove puoi accaparrartelo a soli 9€ incluse le spedizioni via Prime.

