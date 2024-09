Mouse wireless Logitech a quasi metà prezzo: oggi è tuo con una spesa irrisoria

Vuoi una postazione di lavoro più efficiente che mai? Allora non farti scappare la super offerta sul Mouse wireless Logitech MX Master 3S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 70 euro con uno sconto bomba del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse wireless Logitech MX Master 3S: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mouse wireless Logitech MX Master 3S è un gadget top di gamma che rendere la tua postazione di lavoro ancora più efficiente.

Si contraddistingue per i suoi clici silenziosi che producono addirittura il 90% in meno di rumore del modello precedente. Allo stesso modo, è dotato di sensori da 8000 DPI e sensibilità personalizzabile così da poterlo sfruttare su qualsiasi tipo di superficie in maniera ottimale, anche su tavoli di vetro.

La modalità Magspeed Scrolling, invece, garantisce una notevole velocità e precisione per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia effettuando. Tra l’altro, la modalità di utilizzo è più semplice che mai anche grazie ad un software di programmazione adibito attraverso il quale puoi programmare i tuoi pulsanti e ottimizzare il tuo flusso di lavoro con profili specifici dell’app di Logi Options+.

Il lavoro sarà ottimizzato sempre anche grazie la funzionalità di controllo FLOW su più computer: questo vuol dire che potrai lavorare senza problemi su più desktop e laptop e trasferire testo, immagini e file tra Windows e macOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.