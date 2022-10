Mouse Wireless Logitech ad un PREZZO ASSURDO

Siete alla ricerca di un nuovo mouse wireless da potervi portare dietro, da utilizzare in qualunque momento e magari della Logitech? Amazon vi viene incontro con le sue Offerte Esclusive Prime, mettendo in sconto il Logitech M705. Infatti ora è possibile acquistare questo mouse a 22,99€, invece di 50,40€ (un ottimo sconto del 54%).

Il Logitech M705 è pensato per chiunque viaggi e si debba muovere spesso, dovendosi però portare sempre dietro il proprio pc portatile. Infatti, grazie alle sue dimensioni ridotte (10.9 x 7.1 x 4.2 cm) riesce ad essere inserito in qualunque tasca, senza però rinunciare al comfort di una buona presa, non affaticandovi così il polso.

Questo mouse wireless di Logitech è anche dotato di due pulsanti laterali programmabili che vi risulteranno molto utili in diverse occasioni, sia durante la navigazione sul web, che magari durante la stesura di un testo. Inoltre il pulsantino centrale vi permetterà di controllare due diverse velocità di scorrimento per poter essere più rapidi o più precisi a seconda della situazione.

Non dovrete preoccuparvi inoltre del tipo di computer che utilizzate, dal momento che questo mouse è compatibile sia con il sistema operativo MacOS che con Windows.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.