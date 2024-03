Mouse wireless Logitech con SCORRIMENTO ULTRAVELOCE in SVENDITA TOTALE

Rendi il tuo lavoro al pc molto più efficiente e confortevole con il Mouse wireless Logitech MX Master 3S! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Mouse wireless Logitech MX Master 3S: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse wireless Logitech MX Master 3S è uno strumento top di gamma per ottimizzare la tua postazione di lavoro.

Utilizza questo mouse per computer wireless per lavorare su qualsiasi superficie, anche in vetro, grazie ai suoi sensori da 8000 DPI ed a una sensibilità personalizzabile. In più offre clic silenziosi, garantendo la stessa sensazione soddisfacente ma con il 90% in meno di rumore dei mouse tradizionali.

Lo scorrimento Magspeed è più veloce del 90%, più preciso dell’87% e ultra silenzioso. Potra lavorare in tutta comodità grazie al suo design preciso, progettato per una postura del polso più naturale e ai controlli con il pollice posizionati in modo pratico.

È possibile sfruttare anche un Software di programmazione: programma i tuoi pulsanti e ottimizza il tuo flusso di lavoro con profili specifici dell’app nella versione aggiornata di Logi Options+. Inoltre, con il Controllo FLOW su più computer, puoi lavorare senza problemi su più desktop e laptop e trasferire testo, immagini e file tra Windows e macOS.

Per finire, questo strumento è anche super green in quanto le parti in plastica sono riciclate con certificazione “Carbon Neutral”.

Oggi il Mouse wireless Logitech MX Master 3S è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 34%. Corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.