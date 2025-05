Mouse wireless Logitech: è super silenzioso ed oggi lo paghi quasi la metà (17€)

Sogni un mouse perfetto per la tua produttività? Oggi puoi finalmente portare sulla tua scrivania il Mouse Logitech M240 a un prezzo che lascia davvero senza parole. Con lo sconto shock del 40% su Amazon il prezzo crolla da 29,99€ a soli 17,99€. Non capita spesso di trovare un dispositivo di questa qualità a una cifra così vantaggiosa. Si tratta di un compagno ideale per chi vuole dire addio ai fili e godersi comfort, silenziosità e praticità in ogni momento della giornata.

Mouse Logitech M240: specifiche tecniche e funzionalità

Non lasciarti sfuggire questa promozione imperdibile: il Logitech M240 non è un semplice mouse wireless, ma una vera e propria rivoluzione per chi lavora, studia o naviga ogni giorno. La sua tecnologia Bluetooth Pair and Play ti permette di collegarlo in un attimo, senza perdere tempo e senza dover acquistare adattatori esterni. Basta un click e sei subito operativo, ovunque tu sia.

Il vero punto di forza? Il silenzio. Grazie alla speciale tecnologia di riduzione del rumore, il M240 abbatte il suono dei clic del 90%. Dimentica il fastidio dei vecchi mouse rumorosi: ora puoi lavorare in ufficio, in biblioteca o in spazi condivisi senza disturbare nessuno. Un dettaglio che fa la differenza, soprattutto per chi passa tante ore davanti al computer.

Ma non è tutto. Il peso piuma e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per essere portato sempre con te. Che tu sia in viaggio, in università o in smart working, il Logitech M240 entra facilmente in qualsiasi borsa o zaino, pronto a offrirti sempre il massimo della praticità.

Non dovrai più preoccuparti nemmeno della batteria: una sola AAA (inclusa nella confezione!) garantisce fino a 18 mesi di autonomia grazie alla funzione di spegnimento automatico. Più efficienza, meno pensieri: questo dispositivo è progettato per semplificarti la vita.

E per quanto riguarda la compatibilità? Nessun limite! Il Logitech M240 funziona perfettamente con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android. In più, la certificazione “Works with Chromebook” è la ciliegina sulla torta che conferma la sua incredibile versatilità. Non importa quale sia il tuo sistema operativo: lui è sempre pronto a darti il meglio.

Se sei attento anche all’ambiente, questo modello non ti deluderà: le sue parti in plastica sono realizzate con materiale riciclato post-consumo, un dettaglio che dimostra l’impegno di Logitech per un futuro più sostenibile.

Approfitta ora dello sconto del 40% e porta a casa il mouse wireless Logitech che coniuga ergonomia, silenziosità, autonomia record e compatibilità totale a un prezzo davvero imbattibile di 17 euro!

