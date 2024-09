Mouse wireless Logitech Pebble a soli 18€: offerta imperdibile del Back to school

Ecco un gadget tech perfetto per ottimizzare le tue prestazioni a lavoro, ma anche per aggiungere un tocco di stile alla tua postazione! Si tratta del Mouse wireless Logitech Pebble, al momento disponibile su Amazon a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse wireless Logitech Pebble: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Mouse wireless Logitech Pebble è uno strumento tech di ultima generazione che offre efficienza e stile alla tua postazione di lavoro, ovunque tu sia.

Si contraddistingue dagli altri modelli per il suo design sottile e arrotondato, con uno stile super minimalista, oltre ad essere realizzato interamente con plastica riciclata così da rispettare al 100% l’ambiente.

La sua modalità di utilizzo è davvero semplice e versatile in quanto puoi sfruttare il Bluetooth per connettere fino a tre dispositivi wireless su diversi sistemi operativi, che siano Windows, macOS, iPadOS o ChromeOS. In più, è possibile passare da un sistema all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch così da rendere qualsiasi operazione ancora più fluida.

Inoltre, potrai personalizzare il pulsante centrale con l’app Logi Options+, ed anche aggiungere scelte rapide per le tue app preferite, tra cui WhatsApp e Spotify. Per finire, il dispositivo è dotato della tecnologia Silent Touch che elimina il 90% del rumore dei clic così da avere un ambiente di lavoro sempre silenzioso e concentrarti al meglio.

Oggi il Mouse wireless Logitech Pebble è disponibile su Amazon a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

