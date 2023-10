Acquista questo Mouse wireless sottile e leggero a soli 21 euro!

Ne hanno fatta di strada i mouse in questi decenni. Dai primi modelli grossi, con una pallina sotto che col tempo si incastrava spesso e volentieri e rotelline che sembravano carriole, ai modelli ultraleggeri di oggi senza fili. Tanto che nemmeno ti accorgi che li stai usando. Il modello Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth rientra tra i mouse di ultima generazione. E oggi lo paghi solo 21 euro grazie allo sconto del 29%!

Sottile, portatile, personalizzabile, con clic discreti, Easy-Switch per tanti sistemi operativi: Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS. Il colore è un candido bianco.

Mouse logitech wireless Pebble: le caratteristiche

Il Mouse logitech wireless Pebble vanta un Design sottile, funziona tramite Bluetooth. E’ arrotondato e minimalista, realizzato con plastica riciclata, il che farà felice gli eco-friendly. Puoi collegarlo fino a 3 dispositivi, inerenti al sistema operativo Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS. Ti basterà cliccare sul pulsante Easy-Switch. Personalizza il pulsante centrale con l’app Logi Options+ per sfruttare al meglio Pebble Mouse 2; aggiungi scelte rapide per le tue app preferite, tra cui WhatsApp e Spotify.

Vanta la tecnologia Silent Touch che elimina il 90% del rumore dei clic. Ideale per chi lavora in ambienti dove ci sono altre persone, a casa o in ufficio. Inoltre con la modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico otterrai un utilizzo senza problemi che rispetta anche in questo caso l’ambiente. Dunque, un mouse bello da vedersi, comodo da usare ed eco-friendly. Cosa vuoi di più?

Il modello Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth lo paghi solo per oggi la modica cifra di 21,99 euro grazie allo sconto del 29%!

