Mouse wireless MINIMO storico: appena 9€ per la comodità in mano

Se vuoi avere una vita semplice e senza limitazioni, inizia con un mouse wireless che è sempre utile da avere a portata di mano e che non guasta mai. Non hai bisogno di spendere un’infinità di soldi se scegli il modello giusto. Utilizzo quotidiano e senza fronzoli? Questo qui di HAMA è perfetto per te.

Mouse wireless comodo, semplice, portatile

Lo colleghi al tuo computer o laptop con il micro ricevitore USB ed entra immediatamente in funzione. Comodo quanto leggero, non ti fa mancare niente tra le mani quando trovi il trackpad scomodo.

Pensa che ha 1600 DPI per una fluidità eccezionale e per fartelo sembrare ancora più naturale tra le mani. Ti muovi e il cursore segue ogni tua mossa senza deluderti.

Oltre a questo, visto il suo design semplice ma ergonomico, puoi utilizzarlo sia con mano destra che con sinistra così da non avere limitazioni. Infatti presenta i 3 classici tasti che sono click destro, click sinistro e scroll.

Per quanto riguarda l’autonomia, funziona con delle semplici batterie e non ti annoia per mesi e mesi, anzi, usalo quanto vuoi e senza avere pensieri per la testa.

