Mouse Wireless Surface Mobile di Microsoft a meno di 25 euro su Amazon

Il Surface Mobile color platino di Microsoft è un mouse ambidestro costruito con il sensore BlueTrack, che può tracciare praticamente su qualsiasi superficie (molto simile al Magic Mouse di Apple in quanto a tecnologia). Acquistalo su Amazon a soli 24,90€ invece di 39,99€.

È dotato di un design ergonomico a basso profilo e di una rotella in metallo per uno scorrimento fluido e naturale. Puoi associarlo al tuo sistema in modalità wireless tramite la tecnologia Bluetooth 4.2 e ed è commpatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo tramite porta USB (tranne Windows 7 o Mac senza lo standard Bluetooth 4.0).

Con la tecnologia Bluetooth 4.2, questo mouse può rimanere connesso fino a 10 metri di distanza. E grazie al suo design sottile e confortevole si infilerà facilmente in una borsa o nello zaino. Ideale per chi ha un laptop e vuole portarsi dietro un dispositivo piccolo, comodo e di qualità.

Ovviamente la comodità non è la sola caratteristica di questo mouse, perchè grazie alla tecnologia BlueTrack sarà possibile il tracciamento di precisione su quasi tutte le superfici non riflettenti e non trasparenti, compresi i ripiani della cucina, i rivestimenti in tessuto e la moquette.

Inoltre è prevista una lunga durata della batteria: il mouse mobile Microsoft Surface può rimanere alimentato per un massimo di 12 mesi utilizzando solamente due batterie alcaline AAA. Approfitta ora dello sconto incredibile del 38% e se ti abboni a Prime ricordati che la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.