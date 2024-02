Mouse wireless Trust Verto: comodo e VERTICALE costa appena 14€

Per chi utilizza tanto il computer, sia per lavoro che per gioco, muovere il mouse per ore e ore può risultare alla lunga stancante e, in casi estremi, provocare nel tempo anche dei fastidiosi dolorini al polso. Per fortuna esistono alternative agli strumenti classici, come questo Verto, il mouse verticale di Trust in super offerta su Amazon a soli 14€ e il 6% di sconto. Non aspettare un secondo in più, quindi, e se sei interessato fallo subito tuo prima che scada la promozione. La spedizione è veloce e gratuita con Prime.

Il mouse ergonomico per lavorare e giocare

La comodità principale di questo mouse ergonomico, costruito tra l’altro con materiale di buona fattura e in dimensioni compatte, è la caratteristica di essere wireless e quindi di poterlo usare comodamente senza fili grazie all’apposito adattatore USB che puoi collegare sia al computer fisso che al portatile. Ovviamente è compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac OS.

Il suo design particolare è sviluppato in verticale in modo da dare il massimo comfort durante il suo utilizzo, così da mantenere il giusto posizionamento della mano e del braccio naturale a 60° per lavorare in totale comfort, evitando pressione sul polso, così da evitare affaticamento e dolori futuri.

Trust Verto è un mouse che per il resto garantisce le stesse performance dei mouse più tradizionali, come per esempio il tracciamento fino a 1600 DPI grazie al sensore avanzato ad alta precisione, che ti consente di ridurre in maniera drastica il movimento della mano. Insomma, parliamo di un dispositivo completo a 360 gradi e performante come pochi, che al prezzo modesto di soli 14€ ti regala anche un certo comfort. La spedizione è veloce e gratuita con Prime.

