Mouse wireless Trust Yvi+ compatto ma VERSATLE a soli 8€ su Amazon: sconto del 40%

Il Trust Yvi+ è un mouse wireless progettato con un occhio di riguardo all’ambiente, grazie al suo design sostenibile. Con una risoluzione regolabile da 800 a 1600 DPI, questo mouse offre la flessibilità di adattarsi alle tue esigenze di navigazione e di lavoro. Un piccolo, grande dispositivo, che oggi puoi assicurarti su Amazon spendendo appena 8€ grazie allo sconto del 40%, e con le spedizioni gratis via Prime.

Trust Yvi+, il mouse super economico per mille usi

Una delle caratteristiche distintive di questo mouse è la sua silenziosità, che lo rende ideale per l’uso in ambienti in cui è necessario mantenere la quiete. Le sue dimensioni compatte e il fatto che sia adatto sia per la mano sinistra che per la mano destra lo rendono versatile e adatto a una varietà di utenti.

Il Trust Yvi+ utilizza un microricevitore USB che può essere collegato al tuo PC, computer, laptop o Mac per una connessione wireless stabile. La praticità di un mouse senza fili elimina l’ingombro dei cavi e consente una maggiore libertà di movimento. Grazie alla sua ergonomia studiata, questo mouse offre una presa comoda, consentendoti di lavorare o navigare per lunghi periodi senza affaticare la mano.

In sintesi, il Trust Yvi+ Mouse Wireless è una scelta affidabile per chi cerca un mouse sostenibile, silenzioso e versatile. La sua praticità e il design elegante lo rendono una soluzione ideale per migliorare la tua esperienza di utilizzo del computer. Corri a farlo tuo su Amazon, oggi puoi averlo a poco, spendendo appena 8€ e con le spedizioni gratis via Prime.

