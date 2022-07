MSI Crosshair 15: a questo prezzo lo dovete comprare OGGI

La crisi dei componenti degli ultimi due anni non solo ha fatto lievitare i prezzi, ma ha anche reso impossibile trovare determinati prodotti sul mercato. Come per esempio i computer che per diversi mesi, se non un anno, erano impossibili da trovare nuovi a causa della mancanza delle schede grafiche. Adesso la situazione sta migliorando, produttori come MSI hanno ripreso la produzione a pieno ritmo. Quindi trovare delle offerte su Amazon come il caso di questo MSI Crosshair 15, che con uno sconto folle del 26% vi fa risparmiare 500 €. Infatti, il suo prezzo adesso è di soli 1.399,00 € per un portatile ad alte prestazioni.

Finalmente un super sconto su un PC MSI

Questo portatile da Gaming ha un’architettura Multi Core dotata dell’ultimo processore Intel Core i7 di 12° generazione. Infatti, il Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition offre una spinta senza precedenti per i vostri progetti multitasking e per i titoli che richiedono alte prestazioni. Questo notebook è dotato di una scheda grafica ad alte prestazioni Nvidia GeForce RTX serie 30. Nello specifico su questo modello troviamo la RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata GDDR6. Le GPU RTX serie 30 offrono le massime prestazioni per i giocatori e i content creator. Sono alimentate da Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di casa Nvidia. La tastiera Spectrum retroilluminata ha un’ampia gamma di colori ed è ispirata ai toni futuristici che si trovano in Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Il display è fatto su misura ed è altamente ottimizzato per i giocatori, grazie anche al refresh rate a ben 144 Hz. La memoria RAM da 16 GB super veloce DDR4 a 3200 MHz, offre prestazioni di tutto rispetto in qualsiasi situazione.

Insomma, davvero un portatile da Gaming ad alte prestazioni dotato dei componenti hardware più moderni. MSI Crosshair 15 con il prezzo assurdo di soli 1.399,00 € è un affare da non farselo scappare assolutamente. Stiamo parlando di uno sconto di Ben €500.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.