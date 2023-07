MSI G272CQ4 E2, il monitor è curvo, e il prezzo pure, va sempre più giù!

MSI G272CQ4 E2 è un monitor curvo 178° da 27 pollici con tecnologia VA 1500R che offre una esperienza visiva totale per il gaming di alto livello. Basta pensare che è uno dei monitor più usati nelle competizioni eSports! Con una risoluzione WQHD, ovvero 2560 x 1440 pixel, e un rapporto di contrasto di 3000:1, questo monitor restituisce un’immagine nitida e dettagliata. E il prezzo? Super scontato solo su Amazon! Un bel MENO 26% per un risparmio di ben 90 euro! Solo oggi lo possiamo comprare per 259 euro!

Un monitor per veri gamer pro!

Il design del monitor è elegante e minimalista, con un supporto a forma di V che offre stabilità e consente un facile regolamento dell’inclinazione dello schermo. È possibile ruotare il monitor nella giusta posizione per ottenere il miglior angolo di visuale. Inoltre, la cornice sottile del monitor offre una visione immersiva, riducendo al minimo le distrazioni e massimizzando l’area dello schermo.

MSI G272CQ4 E2 è dotato della tecnologia VA, Vertical Alignment, che offre una grande precisione dei colori e un’ampia profondità dei neri, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, la curvatura del monitor di 1500R avvolge il campo visivo dell’utente, creando un’immersione più profonda nei giochi, aumentando nello stesso tempo il comfort visivo, anche durante l’uso quotidiano non strettamente legato al gaming.

E proprio parlando di gaming, questo monitor offre prestazioni “velocistiche” da primo della classe!

La frequenza di aggiornamento di 170Hz e il tempo di risposta di 1ms assicurano una visualizzazione fluida e senza sfocature durante le sessioni di gioco ad alta intensità. Queste caratteristiche consentono ai giocatori di sperimentare un gameplay reattivo, con movimenti rapidi e scatti precisi.

Il monitor MSI G272CQ4 E2 dispone anche di tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza il tasso di aggiornamento del monitor con la GPU del computer, eliminando così lo screen tearing e promuovendo un’esperienza di gioco più fluida e bella da vedere.

Un monitor da veri pro in definitiva, che finalmente può fregiarsi di uno sconto come si deve, un bel taglio di prezzo di 90 euro! C’è solo una cosa da fare, comprarlo ora, prima che l’offerta termini!

