MSI GEFORCE RTX 4070 sconto da favola spacca prezzo!

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC è la scheda video che i gamer più appassionati sognano e vogliono, quei giocatori che cercano solo prestazioni al top, quelli che sotto i 60 FPS non si gioca e 4K è la base di partenza, altrimenti non fanno nemmeno la fatica di accendere il computer. E che sono disposti a spendere cifre folli per questo, magari guardando dall’alto in basso quelli che giocano su console.

Grazie a questa offerta shock eBay, possiamo acquistare una vera e propria bomba pronta a far esplodere i nostri PC con una grafica da paura grazie ad un ricco sconto del 35%, per un taglio netto di ben 387 euro sul prezzo base. Il bottone qua sotto è ansioso di essere cliccato, veloci prima che l’offerta termini, il prezzo ora è 709,90 euro!

Solo il meglio in super sconto

Col chipset NVIDIA MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC è in grado di offrire prestazioni di gioco senza eguali, con una grafica fluida e con dettagli al massimo.

L’architettura Ampere è famosa per una maggiore efficienza energetica rispetto ai precedenti sistemi NVIDIA, regalando prestazioni superiori senza consumare molta energia. Chi paga la bolletta a casa tirerà un bel sospiro di sollievo.

Le memorie GDDR6X da 12GB offrono prestazioni elevate, in tal senso davvero i 60 FPS sono il minimo sindacale per i vostri giochi preferiti.

Il sistema di raffreddamento Tri-Frozr 2 utilizza tre ventole per nulla rumorose nonostante abbiano dimensioni generose e diverse alette di raffreddamento il tutto per una dissipazione del calore efficiente e una temperatura costante senza picchi verso l’alto.

La MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC è ovviamente dotata di tecnologia Ray Tracing in real time, per generare effetti di luce e ombra ultra-realistici nei videogames, migliorando l’esperienza di gioco e il realismo nei pesanti software grafici.

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC è quindi la scheda grafica super top e senza compromessi perfetta per i giocatori e i professionisti che vogliono prestazioni elevate. Costava tanto, ma ora grazie a questo vertiginoso crollo del prezzo su eBay possiamo finalmente acquistarla, con 387 euro di sconto. Finalmente possiamo scrivere… INSTABUY!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.