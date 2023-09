MSI, il monitor portatile DEFINITIVO è in super sconto (-19%)

MSI è un’azienda leader nel settore in ambito gaming; i suoi devices e dispositivi rappresentano spesso il meglio da poter trovare sulla piazza: che si tratti di accessori vari, laptop e monitor. Un mercato particolarmente interessante e florido è quello dei monitor da gaming portatili e Amazon mette in sconto del 19% per un prezzo finale di 129,99€ il PRO MP161.

Monitor da gaming portatile: MSI e Amazon preparano uno sconto da capogiro!

Il monitor da gaming portatile di MSI, il PRO MP161 si presenta con un pannello IPS da 15,6 pollici, risoluzione Full-HD e refresh rate di 60Hz, tutti elementi che vanno a definire una qualità visiva ed una fluidità davvero da fare invidia. Il PRO MP161 può essere utilizzato come secondo monitor per laptop, il che garantisce e assicura una produttività extra grazie al display mobile/al doppio schermo. La tecnologia LESS BLUE LIGHT mette in condizioni di comfort gli occhi di chi andrà ad utilizzare il monitor. Il pannello è orientabile sia in orizzontale che in verticale.

Con stand ergonomico e pieghevole da 0° a 180°, con angoli di visione sicuri e regolabili. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W sono adatti alle chiamate in conferenza e ad una buona gestione dell’audio. La particolarità di questo dispositivo, ovviamente, risiede nella sua portabilità, il che lo rende decisamente allettante per tutti coloro che vogliono avere sempre con sé uno schermo su cui poter giocare ad altissima qualità o, semplicemente, per tutti coloro che necessitano di un monitor di qualità da portare in viaggio, che sia di lavoro o svago.

Lo sconto messo a disposizione da Amazon su questo monitor da gaming portatile di MSI è dunque del 19% per un prezzo finale di 129,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.