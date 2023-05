MSI Katana GF66 Amazon taglia il prezzo di netto di questo laptop da gaming!

MSI Katana GF66 12UE-844IT è un laptop gaming di fascia alta progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati che desiderano un dispositivo affidabile, potente e senza compromessi. Una vera scheggia, un laptop pensato per digerire i giochi più moderni e pesanti, grazie a componenti di alto livello. Un super PC quindi, che grazie al maxi-sconto del 23% proposto da Amazon vede il prezzo di listino fatto a fettine, che ci fa risparmiare l’incredibile cifra di 350 euro, col costoo che si ferma quindi a 1149 euro. Un’offerta da sballo per un laptop da gaming senza eguali da comprare al volo!

Una scheggia di laptop in super sconto

Il design del laptop è moderno ed elegante, con un aspetto minimal e una finitura opaca in alluminio. La tastiera è retroilluminata a LED rosso, con tasti dal feedback tattile piacevole. Il touchpad è spazioso e reattivo.

Il Katana GF66 12UE-844IT è equipaggiato con un processore Intel Core i7 di undicesima generazione, che offre una velocità di clock fino a 4,7 GHz. Questa potente CPU garantisce tutta la velocità necessaria e un’efficienza energetica ottimizzata. Inoltre, la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria video GDDR6 consente di ottenere un’esperienza di gioco fluida e spettacolare con tutti gli effetti speciali attivati.

Il display da 15,6 pollici Full HD del Katana GF66 12UE-844IT è anch’esso velocissimo, grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz. E se la velocità è il vostro obiettivo primario, questo laptop supporta anche la rivoluzionaria tecnologia Nvidia DLSS per aumentare il frame rate senza appesantire CPU e GPU.

In termini di memoria lo spazio non manca: questo laptop offre 16 GB di RAM DDR4 e di un’unità SSD da 512 GB.

MSI Katana GF66 12UE-844IT ha quindi tutto quello che serve per soddisfare i gamer più appassionati che vogliono prestazioni top senza compromessi.

Ora ha anche un prezzo più che adeguato, grazie allo sconto gigantesco, ben 350 euro, proposto da Amazon oggi. Mettetelo nel carrello ora prima che l’offerta termini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.