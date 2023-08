MSI MAG ARTYMIS 274CP, curvo è bello! Ma il prezzo di più MENO 28 PER CENTO!

MSI MAG ARTYMIS 274CP è un monitor gaming di alta qualità progettato per offrire un’esperienza visiva eccezionale ai giocatori appassionati. È curvo, l’immagine è davvero avvolgente! Con una dimensione dello schermo di 27 pollici e una risoluzione QHD di 2560×1440, questo monitor offre immagini nitide e dettagliate. Lo sconto proposto oggi da Amazon è da leccarsi i baffi: MENO 28%, un taglio di prezzo grazie al quale possiamo comperare il monitor spendendo 249 euro, per un risparmio di ben 70 euro. Non male, vero? Subito nel carrello Amazon ora!

Che curve… e che velocità!

La tecnologia di retroilluminazione LED di MSI MAG ARTYMIS 274CP monitor assicura un’illuminazione uniforme e brillante dell’intero schermo, mentre il tempo di risposta di 1ms riduce notevolmente il ritardo e l’effetto fantasma, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il monitor supporta anche una frequenza di aggiornamento di 165Hz, che permette una riproduzione degli sfondi veloce e senza sfarfallii.

Inoltre, MSI MAG ARTYMIS 274CP utilizza la tecnologia AMD FreeSync Premium per sincronizzare il refresh rate del monitor con la scheda grafica del computer, eliminando il nemico principale dei videogiocatori, lo stramaledettissimo screen tearing!

Il pannello VA di MSI MAG ARTYMIS 274CP offre una vasta gamma di colori e un’elevata copertura dello spazio colore sRGB, fornendo immagini vivaci e realistiche. Inoltre, il monitor supporta la tecnologia HDR per una maggiore profondità e gamma dinamica nelle immagini, con neri più profondi e bianchi più luminosi.

E per non farsi mancare nulla il design ergonomico di MSI MAG ARTYMIS 274CP offre anche una grande comodità durante le lunghe sessioni di gioco. Il monitor può essere regolato in altezza, inclinato e ruotato, consentendo agli utenti di trovare la posizione e l’angolo di visione più confortevole. Inoltre, il monitor è dotato di un sistema anti-luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

MSI MAG ARTYMIS 274CP ha tutte le curve al posto giusto, ma anche il prezzo scontatissimo Amazon non è da meno. Si risparmiano 70 euro!

Da comprare subito! Sta andando a ruba!

