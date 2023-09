MSI: notebook da gaming SCONTATO DI 100 EURO su Amazon

Quando si tratta di gaming, MSI ha davvero pochi rivali. Un’esperienza di lunghissima data che lo hanno resa una delle aziende più importanti di tutta l’industria e di tutto il settore. Prodotti di altissima qualità e affidabilità: monitor, accessori, componenti per PC fissi e anche notebook. In particolar modo segnaliamo l’offerta proposta da Amazon che vi farà risparmiare 100€ sull’acquisto dell’MSI Katana 15: uno sconto del 7% per un prezzo finale di 1399,00€.

MSI e Amazon preparano 100€ di sconto sul notebook da gaming Katana 15

L’MSI Katana 15 presenta delle caratteristiche e specifiche da vero e proprio top di gamma. Non perderete mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display da 15,6 Pollici di livello IPS a 144 Hz. Katana 15 è dotato dell’ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, dotato di core per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti. Monta una NVIDIA GeForce RTX 4060, è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all’architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull’intelligenza artificiale.

tastiera RGB a 4 zone con WASD e copritasti appositamente progettati. Ram da 16 GB e SSD da 1 TB. Inoltre acquistando un laptop gaming MSI avrete a disposizione un mese di Xbox Game Pass Ultimate incluso, per poter giocare a centinaia di giochi di altissimi livello presenti nel catalogo offerto da Microsoft. Infine, MSI ci tiene a sottolineare che i portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni e la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura!

Il notebook da gaming di MSI Katana 15 è dunque in sconto su Amazon del 7% per un risparmio di ben 100€ per un prezzo finale d’acquisto di 1399,00€.

