MSI è tra quei brand che, in fatto di laptop, ha davvero pochissimi rivali sul mercato. Oggi il suo Prestige 14Evo con processore Intel Core i7 di 12a generazione e altre specifiche che troverai di seguito, è scontato di ben 400 euro. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, ed è una occasione da cogliere al volo per chiunque stia cercando un laptop affidabile per lavoro, svago e – perché no – gaming.

MSI Prestige 14Evo, al tuo servizio

Quella di MSI è una macchina pronta a qualsiasi evenienza, un portento in grado di portare a termine qualsiasi operazione con il minimo sforzo.

Il processore è l’Intel Core i7 di dodicesima generazione (fino a 4.8GHz), perfetto per la serie Prestige che punta a garantire una maggiore efficienza lavorativa. Il laptop è sottile e leggero, ma ultra-potente (la RAM è da 16GB), e migliora la produttività ovunque tu sia, a casa, in giro o in ufficio. La scheda grafica è una Intel Iris Xe.

La serie Prestige combina elementi aziendali e produttività in un laptop ultrasottile e ultraleggero. Migliora il tuo flusso di lavoro con una elaborazione avanzata dotata del più recente processore Intel Core i7 di 12a generazione, per creare il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Per quanto riguarda lo schermo, il notebook di MSI vanta un display da 14″ FHD (1920 x 1080 pixel). Le cornici sono sottili e l’angolo di visione è sempre ottimale grazie al design ergonomico a 180 gradi.

In termini di connettività, il Prestige 14Eva ha tutte le porte di cui hai bisogno, comprese due USB-C. La tastiera è retroilluminata, il trackpad è ampio e ospita – nell’angolo in alto a sinistra – un sensore in grado di riconoscere l’impronta digitale (standard FIDO 2). E c’è anche il supporto a Windows Hello, per il riconoscimento del volto.

