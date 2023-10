MSI Pulse: ecco il miglior NOTEBOOK in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di giocare ai videogiochi del momento anche quando ci ritroviamo in mobilità: non sempre purtroppo i notebook portatili sono sufficientemente potenti, e i videogiochi degli ultimi anni richiedono sempre un’elevata potenza di calcolo. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il notebook da gaming MSI Pulse 17 (modello B13VFK-034) in offerta al sensazionale prezzo di soli 1599 euro, con ben 100 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, MSI.

Notebook MSI: un mostro di potenza

Il vero cuore pulsante alla base di questo notebook da gaming è senz’ombra di dubbio rappresentato dal suo processore Intel Core i7-13700, che abbinato alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 assicura delle prestazioni senza eguali: potrai giocare qualsiasi titolo del momento alla miglior risoluzione possibile, senza avere nessun rallentamento o esitazioni di sorta. Grazie poi al sistema di raffreddamento rivoluzionario che monta e alla pasta termica MSI, questo notebook ti garantirà il massimo dell’efficienza, anche nel caso in cui sia richiesta un’elevatissima potenza di calcolo.

Per non parlare poi del display IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e diagonale da 17 pollici, che permetteranno un ampia visione su ogni contenuto che riprodurrai: potrai infatti vedere anche film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, come ad esempio Netflix e Disney Plus, senza alcun tipo di problema.

Davvero strabiliante poi l’SSD da ben 1 TB di memoria, all’interno del quale potrai scaricare tutti i tuoi videogiochi in digital delivery, scaricati dai rispettivi store online come Steam e tanti altri ancora. All’interno del notebook MSI troverai già Windows 11 (nella sua versione Home) preinstallato, in modo tale che potrai cominciare a giocare sin da subito, senza spendere necessariamente ore e ore a installare manualmente il sistema operativo.

Insomma, a nemmeno 1600 euro puoi portarti a casa uno dei migliori notebook da gaming, che non ha nulla da invidiare a gran parte dei PC desktop, così che potrai giocare ai tuoi titoli preferiti anche quando ti trovi in mobilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo notebook MSI (modello B13VFK-034) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato che potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.