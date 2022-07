MSI RTX 3060 Ti INTROVABILE in promo su Amazon: sconto del 25%

La GeForce RTX 3060 Ti MSI Ventus 2X OCV1 da 8GB è una delle schede video più richieste negli ultimi mesi. Può reggere la maggior parte dei giochi moderni arrivando a sostenere frame rate eccellenti a risoluzione 1080p e 4K. Puoi trovarla ora in promo su Amazon a soli 603,20€ invece di 808,06€.

Consente di giocare ai giochi più recenti utilizzando la potenza di Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA. Queste prestazioni sono possibili anche grazie alla tecnologia Ray Tracing Core e Tensor Core, oltre ai nuovi multiprocessori di streaming e memoria GDDR6.

Questa scheda grafica arriva ad una velocità hash ETH di 25 MH/s (stimata dai benchmarks) ed una velocità di clock dichiarata di 1695 MHz/14 Gbps. Le altre specifiche sono:

Memoria GDDR6 da 8 GB;

DisplayPort x 3;

HDMI x 1 (supporta 4K a 120 Hz come specificato in HDMI 2.1);

Design a doppia ventola;

TORX Fan 3.0: il pluripremiato design MSI TORX Fan 3.0 crea un’elevata pressione statica spingendo i limiti delle prestazioni;

Utility per l’overclocking;

Supporta configurazioni multi-GPU;

Scanner OC: una funzione automatizzata trova le impostazioni di overclock più stabili;

On Screen Display: fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni del sistema;

Software Predator: registrazione video in-game;

Guardando alcuni dei moderni giochi, la GeForce RTX 3060 Ti di MSI riesce a far girare Far Cry 6 in risoluzione 4K a 64 frame al secondo. Confrontandola con Back 4 Blood che sta ottenendo ottimi risultati, arriva ad una media di 103 FPS.

Approfitta ora di questa grande promo di Amazon e acquistala con lo sconto del 25%.

