MSI Summit E14 Evo, il laptop BUSINESS ha l'ENORME sconto di 400€ su Amazon

Il Summit E14 Evo è un laptop progettato per le esigenze aziendali, che combina design moderno con tecnologia avanzata. E’ stato progettato appositamente per coloro che lavorano in mobilità e richiedono una macchina potente, elegante e ottimizzata a prestazioni elevate. La sicurezza è garantita grazie a soluzioni di livello enterprise per proteggere i tuoi dati, inoltre è pronto per l’audio DTS, offrendo un’esperienza sonora di alta qualità.

Con un peso di soli 1,6 kg e uno spessore di 17,9 mm, questo notebook è estremamente leggero e sottile, rendendolo facilmente trasportabile ovunque. Un mostro di prestazioni che oggi puoi assicurarti al prezzo più basso di sempre grazie ad Amazon, dove lo trovi a soli 759€ con le spedizioni gratuite e sicure dei servizi Prime. Tenete bene a mente che il prezzo medio del prodotto si aggira di solito sui 1.141€ e che stiamo parlando di un’eccellenza assoluta nel settore laptop.

Summit E14 Evo prezzo medio 1.141€, prezzo Amazon 759€

Il display da 14″ FHD+ (1920×1200), con un rapporto di aspetto di 16:10 e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB, offre una migliore esperienza di visualizzazione, ideale per il lavoro e l’uso professionale. Questo rapporto può essere utile per visualizzare più contenuti contemporaneamente o per creare presentazioni più immersive. Inoltre, l’alta affidabilità del design è importante per i professionisti in movimento, consentendo loro di lavorare ovunque si trovino.

La piattaforma Intel Evo rappresenta l’apice dell’esperienza per i notebook premium. Con il suo processore Intel Core i12 di 7a generazione, questo laptop offre prestazioni sottili, leggere e potenti che consentono di rimanere produttivi ovunque ti trovi. È disponibile con Windows 11 Home o Windows 11 Pro, consigliato per le esigenze aziendali. La grafica è gestita dall’Intel Iris Xe per una resa visiva di qualità.

Grazie alla batteria a lunga durata e alla tecnologia di ricarica rapida, puoi migliorare la tua produttività senza preoccuparti dei limiti di autonomia. Verificato tramite la piattaforma Intel Evo, il Summit E14 Evo ti permette di rimanere produttivo ovunque ti trovi. La connettività è eccezionale, con la presenza di Thunderbolt 4.

E la recente adozione del Wi-Fi 6E offre incredibili velocità di connessione, garantendo al contempo una connessione di rete stabile e fluida anche quando sono collegati numerosi dispositivi. Una belva di prestazioni, dunque, che oggi trovi su Amazon a soli 759€, dunque con quasi 400€ di sconto, con le spedizioni gratuite e sicure dei servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.