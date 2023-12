MSI THIN GF63: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di giocare ai nostri videogiochi del momento anche quando ci ritroviamo fuori casa, e non disponiamo ovviamente del nostro PC desktop. Ecco che in questi casi i notebook da gaming sono sicuramente i dispositivi maggiormente indicati, riuscendo a garantire un’ottima velocità di calcolo per giocare senza scendere necessariamente a particolari compromessi. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il notebook MSI Thin GF63 in offerta all’incredibile prezzo di soli 899 euro, con un ottimo 27% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso MSI.

MSI Thin GF63: pensato per il gaming

Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo sicuramente un display da ben 15.6 pollici e con risoluzione Full HD, che ti permettere di scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni videogioco del momento. Molto apprezzata anche la frequenza d’aggiornamento pari a ben 144 Hz, che ti permette di avere una fluidità e una dinamicità mai vista prima su un notebook del genere: questo è un parametro fondamentale soprattutto se giochi agli sparatutto in multiplayer online come Call of Duty o Battlefield, in cui avere una buona reattività è condizione necessaria per portarsi la vittoria a casa.

All’interno di questo notebook trovi anche una memoria da ben 512 GB di SSD, che ti consente di archiviare senza problemi tutti i tuoi videogiochi in digital delivery, che saranno immediatamente accessibili al tuo bisogno.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di MSI Thin GF63 è il processore Intel Core i7 di 12° generazione, che permette di avere delle prestazioni davvero sensazionali e sbalorditive, soprattutto se abbinato alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, che introduce la piena compatibilità alla tecnologia Ray Tracing per l’illuminazione in tempo reale. Potrai quindi giocare ai videogiochi di nuova generazione al massimo dei frame, senza perderti nessun dettaglio.

In definitiva a poco meno di 900 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook da gaming attualmente presenti in circolazione, con cui potrai giocare a tutti i titoli del momento senza alcun compromesso di sorta: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook MSI Thin GF63 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

