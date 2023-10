MSI VIGOR GK20: ecco la tastiera perfetta per il tuo PC in offerta

Dopo anni e anni di pandemia e la relativa crisi della componentistica informatica, finalmente i prezzi sono tornati pressoché normali e alla portata di tutte le tasche. Quando ci accingiamo ad assemblare un nuovo PC completamente da ex novo, uno degli accessori più importanti e fondamentali è senz’ombra di dubbio la tastiera, sia che venga usata per lavoro che per il gaming, dove i tempi di reazione devono essere davvero ridotti al minimo. In base a queste necessità Amazon ha dunque pensato di proporti la tastiera MSI Vigor GK20 in offerta all’incredibile prezzo di soli 26 euro, con uno strabiliante sconto del 23% rispetto al prezzo originale di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, MSI.

MSI Vigor GK20: il meglio per il gaming

Uno dei punti di forza di questa tastiera è sicuramente rappresentato dal design economico di ogni tasto, che ben si presta ad adattarsi ai tuoi polpastrelli, risultando davvero comodo e confortevole. Grazie alla corsa estremamente rapida e ridotta, questa tastiera è veramente la tua alleata perfetta nel caso tu sia un videogiocatore: pensa ad esempio alle partite online di giochi multiplayer come Call of Duty o Battlefield, all’interno delle quali avere dei tempi di risposta ridotti è veramente fondamentale per portarsi a casa la vittoria.

Davvero molto gradito in questo caso l’effetto LED Arcobaleno fornito dalle luci RGB presenti su tutta la superficie della tastiera stessa: le luci sono tralaltro completamente personalizzabili, sia in termini di colori che di modalità di distribuzione della luce.

La tastiera è anche idrorepellente: non dovrai dunque preoccuparti nel caso in cui ti cada qualche goccia d’acqua sulla sua superficie. In corrispondenza della parte posteriore troviamo poi una base anti-scivolo, che permette quindi una presa ben salda e ferma rispetto alla tua scrivania, in modo da non scivolare nemmeno durante le tue situazioni più concitate.

Insomma, a nemmeno 30 euro hai la possibilità di portarti a casa una tastiera di tutto rispetto, che potrà rivelarsi il tuo miglior compagno sia per lavoro che per giocare ai tuoi videogiochi: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa tastiera MSI Vigor GK20 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

