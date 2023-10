Videocitofono e campanello WiFi: sicurezza per casa in SCONTO!

Controllare gli accessi alla propria abitazione anche da remoto sta diventando sempre più importante. Previene i furti e, soprattutto, permette di tenere sempre sotto controllo l’area antistante casa propria. Oggi vi parliamo di un prodotto che può essere usato sia come citofono smart che come campanello per la porta di casa. Ecco a voi MUBVIEW: il videocitofono e campanello Wi-Fi facile da usare e dal prezzo super conveniente. Oggi infatti Amazon lo sconta del 20%! Il prezzo? Solo 63,99€!

La sicurezza casalinga raggiunge il livello pro!

MUBVIEW garantisce connessione continua con le parti antistanti alla propria abitazione, fornendo affidabilità e stabilità. Si tratta di un prodotto che è possibile utilizzare sia come videocitofono che come campanello smart. L’installazione è semplice ed è dalla portata di tutti: non servirà posare alcun cavo grazie al Wi-Fi integrato nei due dispositivi e alla batteria integrata. Non dovrai preoccuparti degli imprevisti: questo campanello smart è progettato per resistere alle intemperie, assicurando performance ottimali in ogni stagione.

Può essere posizionato al posto del citofono di casa se possedete un’abitazione indipendente o al posto del campanello di casa sul pianerottolo del vostro appartamento. In tutti e due i casi, quando qualcuno suonerà al citofono o al campanello, lo smartphone vi mostrerà l’evento e vi permetterà di interloquire con la persona che ha suonato. Non solo: se vi trovate in casa, potrete sfruttare lo speaker senza fili per rispondere e decidere se aprire o meno porta o portone.

Sull’unità esterna di MUBVIEW è presente una fotocamera ad alta risoluzione che in qualsiasi momento vi permetterà di monitorare la situazione. L’unità esterna, così come quella interna, è dotata di una batteria che non solo vi permetterà di installare liberamente gli apparecchi, ma è molto duratura così da limitare le ricariche. Ovviamente la durata dipenderà dall’utilizzo dei prodotti e dalla stabilità della connessione Wi-Fi da stabilire con i dispositivi.

Con MUBVIEW è possibile salvare le registrazioni video dei vari eventi. Si può scegliere tra l’archiviazione criptata nel cloud AWS o conservare i video localmente con una scheda SD (fino a 128GB). Inoltre, con l’acquisto del servizio cloud, ci sono 3 giorni di archiviazione cloud inclusi.

Approfitta subito dell’offerta Amazon di oggi e acquista il videocitofono e campanello MUBVIEW Wi-Fi ad un prezzo speciale. Grazie al ribasso del 20% oggi potrai averlo a soli 63,99€. Compralo subito per mettere in sicurezza la tua abitazione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.