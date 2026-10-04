Multe false create con AI, la nuova truffa spopola in Italia: sono identiche e tutti le stanno pagando

L’obiettivo era spingere gli automobilisti a pagare subito, inquadrando un QR code contraffatto, e sottrarre così denaro e dati bancari. A segnalarlo è stato il Comune di Modena: i fogli erano costruiti per sembrare avvisi ufficiali, con il logo dell’amministrazione e istruzioni per un pagamento rapido. Una truffa semplice, all’apparenza. Proprio per questo pericolosa.

Il documento intercettato a Modena riproduceva una presunta sanzione per sosta non autorizzata in un parcheggio riservato a persone con disabilità. Sul foglio comparivano riferimenti amministrativi, grafica istituzionale e il logo del Comune, usato senza alcuna autorizzazione per dare credibilità all’avviso. A un primo sguardo, soprattutto per chi è di fretta o si spaventa davanti a una multa, poteva sembrare tutto regolare.

La Polizia Locale modenese, dopo i primi controlli, ha precisato che un marchio istituzionale non basta a rendere autentico un verbale. È esattamente su questo che puntano i truffatori: copiare l’aspetto dei documenti pubblici, usare parole e simboli familiari, e portare la vittima a pagare senza farsi troppe domande. Il messaggio degli uffici comunali è chiaro: “Verificate sempre prima di pagare”.

Dal QR code al sito clone: così scatta il raggiro

Il punto centrale della truffa è il QR code stampato sul finto verbale. Viene presentato come un modo veloce per saldare la multa, magari lasciando intendere che il pagamento immediato eviti aumenti o problemi. L’automobilista inquadra il codice con il telefono e, invece di finire su un portale ufficiale, viene mandato su un sito clone.

Un foglio con QR code lasciato sul parabrezza, mentre un automobilista valuta se scansionarlo: scenario tipico delle multe false.

La pagina, secondo quanto ricostruito, imita i servizi di pagamento della pubblica amministrazione e chiede all’utente di inserire dati personali, numero della carta o credenziali bancarie. A quel punto il danno è fatto: i truffatori possono incassare somme non dovute o usare le informazioni raccolte per altri tentativi di frode. È una forma di phishing legata ai codici QR, chiamata dagli esperti quishing, dall’unione tra QR code e phishing.

Il problema, però, non riguarda solo le multe false. Come ricordano anche diverse guide di sicurezza diffuse dal settore bancario, codici malevoli possono essere applicati sopra QR autentici in ristoranti, parcheggi, colonnine di ricarica per auto elettriche o parchimetri. Basta un adesivo messo al posto giusto e pochi secondi di distrazione: il pagamento prende un’altra strada.

Prima di pagare una sanzione, i controlli da fare

Prima di pagare una sanzione stradale tramite QR code, il primo controllo va fatto sull’indirizzo del sito che si apre. L’URL deve rimandare a un dominio istituzionale riconoscibile, legato al Comune o ai portali ufficiali di pagamento della pubblica amministrazione. Nomi strani, errori di scrittura, domini insoliti o pagine senza riferimenti chiari sono segnali da non sottovalutare.

Conta anche il contenuto del verbale. Le multe vere riportano dati precisi: numero dell’atto, data e ora dell’infrazione, luogo, articolo del Codice della Strada violato, istruzioni per il ricorso e canali ufficiali di pagamento. Se il foglio è generico, se chiede di pagare subito senza alternative o se spinge a usare un solo link, meglio fermarsi. Anche quando il logo sembra quello giusto.

La fretta è la leva principale. I truffatori contano sulla paura di un aumento dell’importo, sul timore di dimenticare una scadenza o sul desiderio di chiudere subito la pratica. In realtà bastano pochi minuti di verifica, anche con una telefonata agli uffici competenti, per evitare perdite di denaro e la diffusione dei propri dati bancari.

Multa sospetta sul parabrezza: cosa fare subito

Chi trova sul parabrezza, o riceve in altro modo, un documento che sembra una multa sospetta non dovrebbe pagare subito. La prima cosa da fare è conservare il foglio, senza buttarlo, evitando però di inquadrare il QR code o di inserire dati su pagine aperte tramite link non verificati. Meglio fotografare il documento e segnare luogo, data e circostanze del ritrovamento.

La Polizia Locale di Modena invita i cittadini a bloccare ogni operazione in caso di dubbio e a segnalare l’episodio allo Sportello S.O.S. Truffa, contattabile al numero verde 800 631 316. In alternativa, ci si può rivolgere direttamente alla Polizia Locale o agli uffici comunali, chiedendo conferma dell’esistenza del verbale attraverso i canali ufficiali.

La regola è semplice: una multa vera si può verificare, una truffa di solito chiede solo di fare in fretta. Davanti a un QR code stampato su un avviso cartaceo, soprattutto se lasciato sull’auto, conviene rallentare. Controllare l’indirizzo, cercare il portale ufficiale senza usare il link proposto, chiedere conferma. Pochi passaggi, ma possono fare la differenza.