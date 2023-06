Multicam 48MP e display a 90Hz: OPPO A77 5G crolla su Amazon (-33%)

Lo sconto immediato del 33% rende questa offerta di Amazon sull’OPPO A77 5G un’occasione unica e irripetibile. Forte di un calo di prezzo di ben 110€ e un prezzo di vendita di appena 219€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra, il terminale Android di OPPO può essere tuo senza spendere una cifra folle.

Lo smartphone a marchio OPPO, inoltre, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, scattare foto, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Lo smartphone OPPO A77 5G è in offerta su Amazon a prezzo regalo: offerta shock

Frontalmente il pannello LCD da 6.56″ super smooth da 90Hz è accompagnato da una fotocamera centrale per selfie di tutto rispetto, mentre sotto il cofano uno scattante processore octa core è affiancato da una batteria monstre da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Come se non bastasse, OPPO A77 5G monta un modulo multicam sul retro con un sensore principale da 48MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video di qualità.

Prendi al volo l’offerta di Amazon e acquista subito lo smartphone Android di OPPO; se lo metti adesso nel carrello, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

