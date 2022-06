Multicavo 4 in 1, ricarichi qualunque dispositivo SUBITO (6€)

Ti ho sempre parlato bene dei multicavi, ma questo supera ogni aspettativa. Con ben 4 connettori differenti, è l’evoluzione dei modelli fino ad ora presentati e tu devi averlo a tutti i costi.

Con la promozione in corso su Amazon, te lo porti a casa spendendo il minimo sindacabile: apri la pagina e acquistalo subito per averlo a soli 5,96€.

Delle spedizioni non ti curare, con i servizi Prime attivi, sono sia gratuite che rapide su tutto il territorio italiano.

Multicavo 4 in 1, non lo abbandoni più

Oltre al fatto di esser realizzato con materiali robusti e di prima qualità, questo multicavo lo acquisti oggi e non lo abbandoni più perché non potrai più farne a meno. Conta che ti basta soltanto lui per caricare quattro dispositivi differenti e il tutto con un singolo alimentatore. Praticamente una comodità impressionante.

In modo particolare ti mette a disposizione:

un connettore Type C;

un connettore Micro USB;

due connettore Lightning perfetti per prodotti Apple.

Non hai da temere nulla perché non allunga i tempi e non mette in pericolo i tuoi dispositivi. Anzi, laddove è supportata la ricarica avviene in modalità rapida. In più ti dico che non devi fare la conta perché come ovvio che sia, puoi utilizzare i quattro connettori all’unisono.

Non aspettare un secondo in più e acquista al volo il tuo multicavo 4 in 1 senza se e senza ma. Apri Amazon e completa l’acquisto al volo per renderlo tuo con soli 5,96€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.