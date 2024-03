Multifunzione HP a meno di 50€ con Cashback e 3 mesi di inchiostro!

Le stampanti multifunzione HP, da sempre, offrono una qualità superiore. Oggi è in super sconto Amazon un modello completissimo: carica documenti per scansione dall’alto, stampa fronte/retro automatica a colori e utilizza la tecnologia a getto d’inchiostro. Amazon sconta il modello HP Envy 6420e del 42% che oggi quindi costa solo 79,90€. Dopo l’acquisto potrete chiedere il cashback ad HP di ben 30€! Prezzo finale? SOLO 49,90€!

Multifunzione HP completissima, con inchiostro incluso e cashback!

Rispetto al passato, le stampanti sono molto cambiate. Offrono molte funzionalità in più grazie alle tecnologie più recenti introdotte dai produttori. Oggi vi parliamo di un modello molto interessante: multifunzione HP Envy 6420e con funzionalità eccezionali.

Si tratta di un modello dotato di moltissime funzionalità interessanti. La prima, che la catapulta ne presente, è il supporto al Wi-Fi. Questa stampante infatti non solo è compatibile con il sistema Apple AirPrint, ma integra anche un piccolo server di stampa compatibile con tutti i vari sistemi operativi.

Stampa a getto d’inchiostro a colori: non manca inoltre la possibilità di stampare in fronte/retro in modo del tutto automatico.

Oltre questo, la stampante è dotata di un tipico piatto scanner oltre che di una carica di documenti dall’alto: qualsiasi sia il documento da scansionare, sarà semplicissimo farlo.

Con l’acquisto della stampante avrete diritto al servizio HP Instant Ink+: l’azienda vi recapiterà gratuitamente a casa le cartucce originali per continuare a stampare senza problemi.

Dopo aver aderito alla prova gratuita del servizio, non vincolante, entro 30 giorni avrete diritto ad aderire alla promozione cashback attraverso la quale HP vi restituirà ben 30€ sul prezzo della stampante.

Questo vuol dire che, oltre alla promo Amazon che sconta la multifunzione HP Envy 6420e del 42% portando il prezzo a 79,90€, dopo aver ricevuto il cashback è come se il prezzo scendesse ulteriormente a soli 49,90€! Approfitta subito di questa promo: non durerà a lungo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.