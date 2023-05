Multipresa Belkin con USB e sistema anti sovraccarico: prezzo WOW su Amazon

Belkin BSV401VF2M è una ciabatta multipresa di alimentazione progettata per proteggere i dispositivi elettronici dagli effetti delle sovratensioni, dei picchi di corrente e delle interruzioni di corrente. Dispone infatti di quattro prese elettriche protette da una robusta custodia in plastica e dotate ciascuna di protezione da sovratensione. Con lo sconto del 33% su Amazon, adesso la prendi una miseria, circa 19€ per rendere sicuri i tuoi dispositivi oltre che ampliare la dotazione delle prese casalinghe.

Ciabatta multipresa Belkin con protezione da sovraccarico

La presa, come accennato prima, è dotata di una tecnologia di protezione avanzata che rileva le sovratensioni e i picchi di corrente e li dissipa prima che possano causare danni ai dispositivi connessi. Questa tecnologia è in grado di proteggere i dispositivi dalle sovratensioni fino a 650 Joule, fornendo una sicurezza adeguata anche in caso di eventi meteorologici estremi.

E’ facile da installare grazie al suo cavo di alimentazione lungo 2 metri e al design pratico e leggero, ed è dotata di un interruttore on/off illuminato, che consente di spegnere facilmente i dispositivi connessi quando non sono in uso, risparmiando energia elettrica.

Grazie alla sua tecnologia avanzata di protezione, la ciabatta fornisce una protezione adeguata anche in caso di eventi meteorologici estremi. Inoltre, il suo design pratico e leggero la rende facile da utilizzare e da installare in qualsiasi ambiente. Oggi la prendi una miseria, circa 19€ per rendere sicuri i tuoi dispositivi oltre che ampliare la dotazione delle prese casalinghe. Se invece preferite la versione a sei prese (come quella della foto in copertina), la trovate a questo indirizzo a 22€.

