Multipresa salvaspazio, 5 in 1 e la comodità è di casa (12€)

Piccola ma con 5 prese a tua disposizione, questa multipresa non ha fili e non occupa spazio: un vero successo in casa.

Piccola ma con 5 prese a tua disposizione, questa multipresa non ha fili e non occupa spazio: un vero successo in casa.