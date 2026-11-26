Con Music Assistant una TV compatibile può riprodurre musica sulla rete di casa, usando gli altoparlanti già presenti e senza dover comprare nuove casse.

L’idea è utile se il televisore è già al centro del salotto e vuoi ascoltare una playlist senza aggiungere dispositivi al mobile. L’impostazione si trova nel software Music Assistant, che riconosce la TV come lettore audio se il modello supporta un protocollo compatibile. La resa dipende dagli altoparlanti disponibili. Per ottenere una separazione più ampia fra destra e sinistra si possono usare due lettori compatibili che hai già in casa.

Come far comparire la TV in Music Assistant

La configurazione parte dal server Music Assistant, che deve girare su un dispositivo già disponibile e restare acceso durante l’ascolto. Il progetto prevede l’installazione come app di Home Assistant OS oppure tramite Docker su un sistema supportato. Se il server è già attivo, apri la sua interfaccia e controlla che televisore e server siano sulla stessa rete locale. È lì che il software cerca i lettori compatibili.

Nel pannello dei provider dei lettori, controlla che sia attivo il protocollo usato dalla TV. Per un televisore con Google Cast, consulta anche l’elenco dei lettori disabilitati: la documentazione di Music Assistant spiega che i televisori e gli altri dispositivi video Cast sono disabilitati per impostazione predefinita, con l’eccezione dei dongle audiovisivi. Se usi un’Apple TV, il provider è AirPlay e la configurazione richiede l’abbinamento con il codice mostrato sullo schermo.

La scelta del lettore musicale sul tablet

Il primo ascolto con gli altoparlanti del televisore

Quando la TV compare tra i lettori, selezionala e avvia un brano. Adam Davidson racconta su How-To Geek di aver aggiunto il suo televisore LG via DLNA per sfruttare un impianto 5.1 che aveva già in salotto. La TV riceveva la musica dalla rete e la passava all’impianto tramite l’uscita ottica. Se usi gli altoparlanti integrati, il risultato dipende dalla loro resa e dalla posizione da cui ascolti.

Nel suo caso, la riproduzione via DLNA apriva il lettore LG sopra la copertina del disco. Per tenerla visibile a schermo intero, Davidson ha provato Sendspin Cinema, un’app di terze parti per LG webOS che fa comparire il televisore in Music Assistant come lettore Sendspin. La prova ha richiesto adattamenti sul suo modello più vecchio. Per ascoltare con la configurazione già funzionante, poteva continuare a usare DLNA.

Quando puoi separare il canale destro dal sinistro

Per ottenere lo stereo su due lettori distinti servono dispositivi che si possano sincronizzare. La guida di Music Assistant documenta, per esempio, la configurazione di coppie stereo AirPlay e impostazioni per assegnare il canale destro o sinistro. Se hai già due apparecchi compatibili, puoi provare la configurazione con entrambi. Con il solo televisore, la separazione dipende dalla posizione e dalla resa dei diffusori integrati.

Un gruppo di lettori può anche servire per ascoltare la stessa musica in più stanze. Per distinguere questa configurazione da una coppia stereo, controlla se ciascun lettore riproduce il proprio canale o lo stesso mix. Se senti un’eco, prova prima la TV da sola. Per i dispositivi AirPlay la documentazione prevede anche una correzione del ritardo quando un televisore o un amplificatore aggiunge latenza.