Musica a tutto volume con la cassa JBL IN SCONTO su AMAZON

Il mercato delle casse bluetooth è letteralmente esploso da qualche anno a questa parte, con prodotti di altissima qualità e sempre più comuni. JBL è un’azienda che è sempre stata in prima linea per quel che riguarda i prodotti del settore audio e in particolar modo per quelli che sono gli speaker. In questo caso vi segnaliamo un interessante 36% di sconto sulla JBL Charge 5, la cassa bluetooth portatile con cui sarà possibile ascoltare la musica al massimo della qualità, il tutto al prezzo finale di 128,41€ a fronte dei 199,99€ del prezzo di listino.

Cassa JBL in offerta su Amazon al 36% di sconto!

JBL Charge 5 è il diffusore portatile Bluetooth che riproduce dal vostro smartphone o tablet un suono potente e con bassi corposi. Offre una lunga autonomia e streaming wireless: fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili dai dispositivi con Bluetooth, ricaricabili grazie al powerbank integrato. Portatile e resistente ad acqua e polvere, adatta sia in piscina o al parco, grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67, potete ascoltare musica ovunque e in ogni condizione.

Con la funzione PartyBoost potete abbinare due o più diffusori compatibili con JBL PartyBoost per ottenere un effetto stereo e accendere la vostra festa ovunque. Si tratta, dunque, di un prodotto di assoluta qualità e affidabilità che presenta un’accessibilità in grado di renderlo uno dei migliori sulla piazza, considerando la sua comodità d’uso e la sua enorme versatilità. Un’offerta, quella proposta da Amazon, da non lasciarsi scappare se si è alla ricerca di una delle migliori casse bluetooth in commercio.

La cassa bluetooth JBL Charge 5 è dunque in sconto del 36% su Amazon per un prezzo finale di 128,41€. Approfittate di questo sconto e portatevi a casa il dispositivo per il miglior ascolto possibile!

