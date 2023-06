MUSICA come ad un concerto con queste BEATS Solo3: costano niente oggi

Ti piace ascoltare sempre e solo buona musica quando sei in viaggio? Oppure quando ti alleni nella tua palestra preferita? Ma non hai ancora trovato l’offerta che sia perfetta per te? Oggi, noi abbiamo selezionato queste cuffie Beats Solo3 che costano 173€, invece di 229,95€. Corri adesso su Amazon, prima che sia tardi.

Non dovresti farti sfuggire questa bomba firmata Beats, delle cuffie davvero uniche ad un prezzo super. Se corri adesso su Amazon le troverai a veramente poco, con tanto di sconto del 25%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarle ed aggiungerle al carrello. Al checkout, le troverai scontate automaticamente dal sito.

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto

Queste cuffie sono davvero una bomba, ti sembrerà di essere al concerto del tuo cantante preferito. Un sound unico e indimenticabile, che ti coinvolgerà anche nel pieno del tuo allenamento in palestra. Una vera occasione, ma che sta per terminare, affrettati.

Questo modello scontato di cuffie firmate Beats, dispongono della funzione di cancellazione del rumore. Inoltre, sono dotate di chip Apple W1 e connettività wireless Bluetooth di Classe 1. Con un’autonomia che dura fino a 40 ore, le cuffie Beats Solo3 Wireless sono perfette per tutti i giorni.

Sono anche compatibili con dispositivi iOS e Android. Poi, grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 3 ore di ascolto. Sono regolabili, con padiglioni morbidi e confortevoli tutto il giorni. Dalle linee semplici ed essenziali. Resistenti e ripiegabili per seguirti ovunque.

Non lasciarti scappare questa occasione unica, potrebbe anche terminare presto. Ne restano ancora pochissimi pezzi disponibili, con tanto di sconto del 25%, corri su Amazon a vederle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.