Musica ovunque con AIRPODS in offerta su Amazon

Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita anche quando non disponi del tuo impianto stereo di casa, magari nel bel mezzo del tuo allenamento quotidiano? In questo caso le cuffie Bluetooth sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti le AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning in offerta al sensazionale prezzo di soli 159 euro, con un ottimo 20% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Una delle funzionalità più interessanti alla base di queste AirPods consiste sicuramente nella cancellazione attiva del rumore, che permette di eliminare selettivamente tutti i fastidiosi rumori ambientali che potrebbero deconcentrarti nell’ascolto, magari quando sei all’interno di una stazione dei treni o in aeroporto.

L’autonomia alla base di queste AirPods di 3° generazione è davvero sensazionale e senza pari, con ben 6 ore di riproduzione musicale continua: questo viene ulteriormente migliorato dalla presenza della custodia di ricarica Lightning, che garantisce fino a 30 ore totali di ascolto musicale, così non avrai nemmeno la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica quando ne avrai bisogno.

Per non parlare poi della funzionalità di Audio Spaziale, che ti garantisce un’immersività e un coinvolgimento “tridimensionale” davvero senza pari. Molto apprezzata la presenza dei comandi vocali grazie alla piena integrazione con l’assistente vocale di Apple, Siri: potrai aumentare o diminuire il volume, cambiare canzone e tanto altro semplicemente con l’utilizzo della tua voce, potendo finalmente dire addio ai tasti fisici.

Queste cuffie si prestano benissimo anche per le tue chiamate: basterà un semplice tap per rispondere, anche quando magari sei nel bel mezzo del tuo allenamento fuori casa e hai le mani occupate.

In definitiva ti bastano poco più di 150 euro per portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente presenti sul mercato, con cui potrai godere di ogni contenuto musicale senza compromessi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare queste AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.