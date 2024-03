Musica ovunque con AIRPODS in offerta su Amazon

Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita anche quando ti ritrovi in mobilità, e non disponi ovviamente del tuo impianto stereo hi-fi, magari nel bel mezzo dei tuoi allenamenti fuori casa? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti le cuffie AirPods di 3° generazione in offerta al sensazionale prezzo di soli 159 euro, con un ottimo 20% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

AirPods: le migliori cuffie di sempre

Tra i punti di forza alla base di queste cuffie troviamo sicuramente l’audio spaziale personalizzato, che ti permette di avere il massimo della qualità sonora possibile, grazie alla presenza dei driver dinamici appositamente progettati da Apple.

Molto apprezzata la presenza del microfono integrato, che ti permette di effettuare chiamate senza problemi, restituendo una voce nitida e cristallina: il microfono in particolare è protetto da una rete che riduce significativamente tutti i rumori esterni che potrebbero eventualmente interferire.

Per non parlare poi della cancellazione attiva del rumore, sensibilmente migliorata rispetto alle precedenti generazioni di AirPods, grazie alla quale verranno eliminati tutti i fastidiosi rumori ambientali: questa è una funzionalità utilissima soprattutto se ti ritrovi all’interno di ambienti particolarmente rumorosi, come ad esempio la stazione dei treni o gli aeroporti.

La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di queste AirPods di 3° generazione grazie al modulo Bluetooth, che ti permette di collegare tutti i tuoi dispositivi, tra cui smartphone, tablet e perfino il tuo notebook portatile. Avrai perfino la possibilità di effettuare videochiamate con una qualità in alta definizione della voce, grazie all’utilizzo del codec AAC-ELD.

In definitiva a poco più di 150 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente in commercio, con cui potrai ascoltare ogni tipologia di contenuto multimediale al massimo della qualità sonora possibile: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare queste cuffie AirPods di 3° generazione in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.