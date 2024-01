Musica ovunque con AIRPODS PRO in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ascoltare musica quando siamo in mobilità o fuori casa, soprattutto nel corso degli allenamenti. In tal senso le cuffie Bluetooth sono i dispositivi maggiormente indicati per questo scopo: alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti le AirPods Pro (2° generazione) in offerta all’incredibile prezzo di soli 249 euro, con un ottimo 11% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

AirPods Pro: musica per le tue orecchie

Tra le caratteristiche che saltano subito all’occhio (o per meglio dire, all’orecchio) di queste AirPods Pro troviamo sicuramente la cancellazione attiva del rumore, che permette di isolarti efficacemente da tutto il fastidioso rumore circostante, soprattutto in caso di luoghi particolarmente rumorosi e affollati come potrebbero essere le stazioni dei treni o gli aeroporti.

La connettività è senz’altro una delle parole chiave alla base di queste cuffie, grazie alla connessione Bluetooth che permette di collegarle ad ogni dispositivo che desideri, dallo smartphone al tablet, fino ad arrivare ai notebook portatili e alle smart TV, senza alcun tipo di problema e in maniera semplice e intuitiva.

Molto apprezzata la funzionalità di rilevamento conversazione, che permette di esaltare selettivamente la voce dell’interlocutore che hai davanti, a discapito della musica che verrà conseguentemente abbassata. Davvero eccezionale l’autonomia, grazie alla batteria che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette fino a 6 ore di riproduzione musicale continua sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music o Amazon Music Unlimited.

Grazie alla custodia di ricarica MagSafe, poi, quando non le utilizzi le cuffie riprendono a ricaricarsi in automatico, permettendo un’ulteriore allungamento della loro autonomia. Per non parlare poi dei controlli touch presenti in corrispondenza della superficie delle cuffie, che ti permettono di mettere in pausa una determinata canzone, rispondere alle chiamate e tanto altro ancora, con un’immediatezza mai vista prima.

In definitiva a poco più di 240 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente presenti sul mercato, con cui potrai ascoltare la tua musica preferita e rispondere agilmente alle chiamate: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste AirPods Pro (2° generazione) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.