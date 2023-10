Musica ovunque con ALTOPARLANTE BLUETOOTH in offerta

Spesso e volentieri, soprattutto quando ci ritroviamo fuori casa o addirittura in vacanza, sentiamo la necessità di ascoltare la nostra musica preferita a tutto volume. Gli altoparlanti degli smartphone purtroppo non sono sempre all’altezza di questo compito, avendo un volume abbastanza basso, soprattutto se ci troviamo in un ambiente particolarmente rumoroso. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti l’altoparlante bluetooth LEICKE in offerta su Amazon all’imperdibile prezzo di soli 19 euro, con un eccezionale sconto del 20% rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice, LEICKE.

Altoparlante Bluetooth: la tua musica dovunque

Molto apprezzata è senz’altro la connettività bluetooth alla base del suo funzionamento, che permette di collegarlo in maniera rapida e intuitiva a qualsiasi dispositivo in tuo possesso compatibile con lo standard Bluetooth: puoi collegare il tuo smartphone, tablet o perfino il tuo notebook portatile, in base alle tue esigenze del momento. Una delle caratteristiche più ottimali di questo altoparlante bluetooth consiste senz’ombra di dubbio nella sua eccezionale autonomia: con un solo ciclo di ricarica, infatti, questo dispositivo può garantire fino a 5 ore di riproduzione musicale continua, riuscendo così a coprire efficacemente gran parte della tua giornata quando sei fuori casa o in vacanza con amici.

Puoi perfino utilizzare i tuoi assistenti vocali preferiti, come Siri (per sistema operativo iOS) o Google Assistant (nel caso di smartphone Android) per impartire comandi vocali all’altoparlante bluetooth e cominciare a riprodurre la tua musica preferita.

L’altoparlante presenta inoltre un microfono integrato, con il quale hai la possibilità di effettuare chiamate in totale libertà. A completare il tutto ci sono poi dei fantastici effetti di luce, che si combinano a ritmo della musica: puoi posizionare l’altoparlante in doccia o dove preferisci, così da rilassarti il più possibile.

Insomma, a nemmeno 20 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo eccezionale, grazie al quale la tua musica preferita sarà più amplificata che mai, in modo da restituirti la giusta atmosfera quando sei in vacanza con i tuoi amici: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo altoparlante Bluetooth in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.