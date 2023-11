Musica ovunque con altoparlante Sonos in offerta

A volte sentiamo la necessità di ascoltare la nostra musica in qualsiasi angolo del nostro ambiente domestico, anche lontano dal nostro stereo. È a tal proposito che gli altoparlanti risultano utilissimi per questa funzione: alla luce di questo Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben deciso di proporti l’altoparlante Sonos One SL in offerta al sensazionale prezzo di soli 148 euro, con un ottimo 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, Sonos.

Altoparlante Sonos: fatti avvolgere dalla musica

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon l’altoparlante si presenta in due colorazioni, rispettivamente Bianco e Nero in base alle tue preferenze personali, soprattutto nell’ottica di adattarsi al massimo al tuo ambiente di casa. Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di questo altoparlante consiste nella possibilità di controllarlo completamente per mezzo dell’app proprietaria di Sonos, scaricabile in maniera completamente gratuita per entrambi i sistemi operativi mobile, iOS e Android.

La connettività poi è senz’altro la parola chiave che caratterizza maggiormente questo altoparlante, dal momento che con la connessione Bluetooth puoi collegare qualsiasi dispositivo, dal tuo smartphone al tablet, fino ad arrivare al notebook portatile e (ovviamente) al tuo stereo di casa. Nel caso in cui tu abbia uno dei dispositivi dell’ecosistema Apple puoi perfino fare uso dei comandi vocali, attivando Siri per richiedere la riproduzione di una determinata canzone che preferisci in quel preciso momento.

Hai perfino la possibilità di collegarlo ad un altro altoparlante Sonos, in modo da creare un suono ancor più coinvolgente e profondo per il tuo salotto, riuscendo a realizzare un vero e proprio sistema surround home theater.

Grazie al design estremamente compatto e ridotto in termini di dimensioni, questo altoparlante Sonos può adattarsi senza alcun tipo di problema a qualsiasi stanza del tuo ambiente domestico, che sia il salotto, la cucina o la tua camera da letto, così da portare la musica dovunque.

In definitiva, a poco più di 140 euro hai la possibilità di portarti a casa un altoparlante davvero eccezionale, con cui potrai portare i tuoi contenuti audio all’interno di qualunque stanza di casa tua, al massimo della potenza: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo altoparlante Sonos One SL in offerta cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

