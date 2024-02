Musica ovunque con APPLE AIRPODS in offerta su Amazon

Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita anche quando sei fuori casa, e non disponi in quel caso del tuo impianto stereo hi-fi? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti le cuffie Apple AirPods di seconda generazione al sensazionale prezzo di soli 117 euro, con un ottimo sconto del 21% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Apple AirPods: l’eccellenza per le tue orecchie

Tra i punti di forza alla base di queste cuffie troviamo la cancellazione attiva del rumore, che ti permette di isolarti selettivamente da qualsiasi possibile fastidio circostante, ad esempio all’interno di una stazione dei treni o in un aeroporto, concentrandoti solo ed esclusivamente sul contenuto multimediale che stai trasmettendo in quel momento.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di queste AirPods, grazie al modulo Bluetooth che ti permette di collegarle in un attimo al tuo smartphone, tablet o perfino al tuo notebook portatile. In questo caso le cuffie hanno perfino un sensore che rileva quando le indossi, in modo tale da accendersi istantaneamente per il tuo utilizzo.

Davvero sensazionale l’autonomia alla base di queste AirPods, che garantisce fino a 5 ore di ascolto con una sola ricarica. Non è però finita qui, dal momento che la custodia di ricarica permette fino a 24 ore di autonomia totali, facendo quindi durare le cuffie per oltre un paio di giornate lavorative, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Il vero e proprio cuore pulsante è rappresentato in questo caso dal chip H1, che assicura una connessione stabile e durevole nel tempo, garantendoti il massimo della qualità per ogni contenuto che intendi trasmettere: potrai ad esempio ascoltare la tua musica preferita mentre ti alleni fuori casa, o guardare i tuoi film e serie preferiti sulle principali piattaforme di streaming quando sei in viaggio per lavoro.

Ti bastano appena poco più di 110 euro per portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente in commercio, con cui potrai godere al massimo di ogni contenuto musicale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare queste Apple AirPods in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.