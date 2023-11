Musica ovunque con APPLE AIRPODS in offerta su Amazon

Spesso e volentieri quando siamo fuori casa sentiamo la necessità di ascoltare la nostra musica preferita, oltre che guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, magari quando siamo in treno o in aereo. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti le cuffie Apple AirPods in offerta all’incredibile prezzo di soli 97 euro, con un ottimo sconto del 34% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia di Cupertino.

Apple AirPods: un suono come non l’hai mai sentito

La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alle base di queste cuffie: grazie allo standard Bluetooth queste cuffie sono in grado di collegarsi senza problemi a qualsiasi dispositivo dell’ecosistema Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook e iMac senza alcun tipo di problema. Ovviamente puoi utilizzarle anche con altri dispositivi di altri marchi, dotati anche in questo caso della connettività Bluetooth.

Davvero l’eccezionale l’autonomia di queste cuffie, dal momento che con un singolo ciclo di ricarica ti permettono ore e ore di riproduzione musicale continua. Grazie alla presenza della custodia di ricarica, poi, essa può addirittura garantirti fino a 24 ore di autonomia totale, evitando quindi di portarti appresso il powerbank o altri accessori simili di ricarica. La custodia può essere ricaricata tramite connettore Lightning, in modo da essere pronta in ogni momento della giornata.

Molto apprezzata poi l’attivazione rapida dell’assistente vocale di Apple, Siri, con il semplice comando vocale “Ehi Siri“: potrai chiedere quindi qualsiasi tipo di informazione, dal meteo alle news d’attualità, fino a chiamare alcuni dei tuoi contatti presenti sulla rubrica senza dover necessariamente guardare lo schermo. Tutto questo viene garantito ovviamente dal nuovo potentissimo chip Apple H1, che garantisce la massima rapidità per ogni comando e una qualità sonora davvero senza eguali, con dei bassi più profondi che mai che ti permetteranno di godere al massimo della tua musica preferita sulle principali piattaforme di streaming come Apple Music o Spotify.

In definitiva, a poco più di 90 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente disponibili sul mercato, con le quali potrai ascoltare la tua musica preferita o effettuare chiamate quando sei fuori casa, magari nel corso dei tuoi allenamenti: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie Apple AirPods in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

