Musica ovunque con CUFFIE CREATIVE in offerta

Spesso e volentieri quando ci ritroviamo fuori casa o in viaggio per lavoro sentiamo la necessità di avere con noi un paio di cuffie (possibilmente senza fili) che ci permettano di ascoltare tranquillamente la nostra musica, o guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti le cuffie Creative Zen Hybrid in offerta al sensazionale prezzo di soli 77 euro: non è però finita qui, dal momento che grazie al coupon da 29 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarle solo 48 euro, con un grandissimo risparmio rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, Creative.

Cuffie Creative: isolamento totale

Uno dei punti salienti alla base di queste cuffie consiste nella tecnologia di cancellazione attiva del rumore: in questo caso puoi scegliere infatti rispettivamente tra la modalità Ambiente e la modalità Ibrida, semplicemente tramite la pressione del pulsante ANC in corrispondenza del padiglione destro.

Eccezionale poi l’autonomia di queste batterie, che con appena un singolo ciclo di ricarica riesce a garantire fino a 27 ore di riproduzione musicale continua, permettendoti di coprire più di due giornate senza problemi, senza la costante preoccupazione di doverle ricaricare in continuazione con accessori esterni o powerbank.

Molto apprezzata poi la presenza del microfono integrato, che ti permette di captare la tua voce in maniera nitida e cristallina, ed effettuare così chiamate con i tuoi amici, famigliari o colleghi quando ti ritrovi in mobilità e hai le mani impegnate, in totale comodità. Il suono è davvero eccezionale, grazie ai due driver al neodimio da 40 millimetri che assicurano una qualità sonora senza precedenti.

In definitiva, a poco meno di 50 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie dal suono davvero sbalorditivo, che potrai utilizzare ovunque per isolarti dall’ambiente circostante e cominciare a godere della tua musica o serie TV: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente l’acquisto di queste cuffie Creative Zen Hybrid in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare senza preavviso, da un momento all’altro.

