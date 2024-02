Musica ovunque con CUFFIE LG TONE in offerta su Amazon

Hai bisogno di ascoltare la tua musica preferita anche quando sei fuori casa e non disponi del tuo impianto hi-fi, magari nel bel mezzo del tuo allenamento? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti le ottime cuffie LG TONE Free Dia DTF7Q in offerta al sensazionale prezzo di soli 109 euro, con un ottimo 8% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso LG.

Cuffie LG: musica per le tue orecchie

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di queste cuffie Bluetooth è sicuramente la cancellazione attiva del rumore, che permette di ridurre al minimo qualsiasi eventuale rumore ambientale che proviene dall’esterno, in modo tale da fruire al massimo del contenuto sonoro di quel momento. Molto apprezzata poi la tecnologia UVNano+, che permette di igienizzare gli auricolari grazie all’ausilio dei raggi ultravioletti una volta inseriti all’interno della custodia di ricarica.

Per non parlare poi della certificazione IP67, che garantisce la resistenza totale all’acqua e alla polvere, oltre all’umidità in generale: avrai la possibilità di utilizzare anche al mare o in piscina senza mai temere la deposizione di eventuali gocce d’acqua in corrispondenza della loro superficie.

Davvero sensazionale anche l’autonomia, grazie alla batteria al litio che garantisce fino a 10 ore di durata. Oltre a questo si aggiunge la custodia di ricarica, che permette fino a 30 ore di ricarica extra, permettendoti così di far durare le cuffie LG per giorni e giorni senza la stringente necessità di utilizzare powerbank o altri accessori simili per la ricarica aggiuntiva.

Le cuffie sono inoltre comandabili e completamente personalizzabili grazie all’app proprietaria TONE Free, disponibile e scaricabile in maniera completamente gratuita rispettivamente per i sistemi operativi Android e iOS, in base alle preferenze del singolo utente.

La connettività è poi senz’altro la parola chiave alla base di queste cuffie grazie al modulo Bluetooth, che permette di collegarle senza problemi a smartphone, tablet, notebook e quant’altro.

Con appena 100 euro o poco più puoi accaparrarti una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente presenti sul mercato, con cui potrai ascoltare la tua musica preferita o effettuare chiamate in tranquillità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie LG TONE Free Dia DTF7Q in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

