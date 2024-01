Musica ovunque con CUFFIE SONY in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ascoltare la nostra musica preferita anche quando magari siamo fuori casa, e non disponiamo ovviamente del nostro impianto stereo. In tal senso le cuffie Bluetooth sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente indicati. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti le cuffie Sony WH-1000MX4 in offerta al sensazionale prezzo di soli 259 euro, con un ottimo sconto del 32% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Sony.

Cuffie Sony: il meglio per la tua musica

Tra i punti salienti alla base di queste cuffie Bluetooth troviamo senz’ombra di dubbio la loro qualità audio premium: esse infatti supportano la tecnologia Hi-Res Audio, che permette di ottimizzare al massimo tutti i file compressi, grazie all’aiuto in sinergia della tecnologia DSEE Extreme.

Molto apprezzata anche la funzionalità Speak-to-Chat, che permette di mettere in pausa i tuoi brani musicali nel caso in cui tu stia conversando con un interlocutore a te vicino, permettendo di non avere nessuna interruzione. Grazie alla tecnologia Wearing Detection le cuffie rilevano in automatico quando non le indossi, spegnendosi immediatamente in modo tale da preservare l’autonomia sul lungo periodo.

La connettività è senz’ombra di dubbio una delle parole chiave alla base di queste cuffie, grazie alla connessione Bluetooth che garantisce un collegamento davvero eccezionale e soprattutto rapido ad ogni tuo dispositivo. La Multi-Point Connection permette inoltre di collegare più dispositivi in contemporanea da collegare all’evenienza, tra cui in particolare notebook, smartphone, tablet e tanti altri ancora.

Un’altra funzionalità alla base di queste cuffie davvero molto apprezzata è senz’ombra di dubbio la cancellazione attiva del rumore, che ti permette di ridurre selettivamente tutti i rumori ambientali esterni, permettendoti di concentrarti solo ed esclusivamente sulla tua musica preferita, anche quando ti trovi in luoghi rumorosi come possono essere ad esempio le stazioni dei treni o gli aeroporti.

In definitiva a poco più di 250 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie davvero eccezionali, con cui potrai ascoltare ogni contenuto sonoro al meglio delle tue possibilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie Sony WH-1000MX4 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.